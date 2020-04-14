«Порядок слов» запускает онлайн-лекторий. Среди первых спикеров — Долин, Ямпольский, Эткинд и другие

«Мы сделали цены на билеты гибкими, чтобы поучаствовать в наших событиях могли даже те, у кого сейчас, как и у нас, нет денег: небольшая часть билетов будет бесплатной, но мы надеемся, что те, кому они достанутся, обязательно купят у нас какую-нибудь книгу (для этого мы оставили ссылку на наш сайт), или помогут нам любым другим способом: расскажут о нас в социальных сетях, подпишутся на нашу рассылку или просто скажут нам спасибо (да-да, это тоже важно!)», — рассказывают представители «Порядка слов».

Уже объявлено о пяти лекциях, которые пройдут с 17 апреля по 10 мая.

Напомним, «Порядок слов» — независимый книжный магазин в Санкт-Петербурге, который открылся в 2010 году. С тех пор адрес Фонтанка, 15 стал для многих горожан важной точкой на культурной карте города. В течение года здесь проходят сотни бесплатных событий: лекции, кинопоказы, дискуссии, поэтические вечера и, конечно же, книжные презентации.

В конце марта представители книжного бизнеса России запустили петицию в адрес Правительства РФ, в которой призвали принять меры, чтобы спасти одну из самых древних индустрий и тысячи людей, занятых в ней. 13 апреля стало известно об обращении писатели, книгораспространителей и издателей также к правительству России с «убедительной просьбой» дополнить перечень товаров первой необходимости, утвержденный 27 марта, книжной продукцией, а также включить их индустрию в список сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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