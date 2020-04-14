Узнать очереди в магазинах теперь можно в «Яндекс.Картах»

Сейчас в проекте участвуют свыше двухсот «Азбук вкуса» и «Перекрестков» в Петербурге и Москве. Узнать размер очереди пока что можно только в веб-версии сервиса. Рядом с выбранным магазином будет отметка, о размере очереди: есть ли она и какого размера — большая или небольшая. Эти данные «Яндекс» будет получать напрямую от партнеров, которые, в свою очередь, фиксируют график с помощью внутренних систем — датчиков или электронной очереди, например.

«Это поможет оценить, насколько свободно сейчас у кассы, и будет полезно всем, кто старается соблюдать социальную дистанцию», – отмечено в пресс-релизе компании.

Следом к супермаркетам присоединится «Альфа-Банк», который подключит к «Яндекс.Картам» порядка 400 своих отделений по всей России. Создатели сервиса также отмечают, что подключиться к проекту сможет любой магазин, аптека или другое место, в котором сейчас собирается больше всего людей ежедневно.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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