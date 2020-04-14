Видеоблогер и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Руслан Усачев пожертвовал 1 миллион рублей благотворительной организации «Ночлежка». С 1990 года проект помогает бездомным людям Петербурга вернуться к обычной жизни, и сейчас, в период пандемии коронавируса, людям без определенного места жительства как никогда нужна поддержка.
Руслан Усачев пожертвовал 1 миллион рублей благотворительной организации «Ночлежка»
Руслан Усачев:
Думаю, я не один, кто испытывает богатую палитру неприятных эмоции, глядя на то, чем оборачивается борьба с коронавирусом в стране. Постоянные сообщения со всех концов страны о том, что в больницах не хватает средств защиты для пациентов и врачей, которые своей жизнью рискуют. Многие сейчас стараются помочь напрямую больницам или через фонды. Я верю и надеюсь, пусть и с опасным запозданиям, но наше правительство закроет все потребности медицинского сектора. Ведь мы налоги платим на это, постоянно слушаем про какие-то огромные фонды благосостояния. Кажется, сейчас наступил тот самый черный день.
Но я хотел бы сказать о тех, о ком наше правительство и в самые ясные дни не думает. О тех, кто при всем желании не сможет соблюдать домашнюю самоизоляцию, потому что никакого дома нет. Об огромном числе бездомных, которые сейчас остались на пустых улицах.
Наверное, можно сейчас закрыть глаза, пока они будут сами пытаться выжить условиях, когда закрыты кафе и нет возможности питаться выброшенной едой, пока по соображениям безопасности или нехватки персонала закрыты многие пункты приема бездомных. Потом открыть глаза и убедиться, что их всех убила болезнь, которую мы с вами привезли из-за границы. В Китай и Италию на праздниках точно не они ездили.
Но это как-то жестоко по моим представлениям. Поэтому я, записывая это видео, решил отступить от своего правила не озвучивать какие-либо свои благотворительные порывы. Я перевел 1 миллион рублей питерскому фонду «Ночлежка» Негосударственный фонд, без вип-покровителей, с прозрачной отчетность, который просто помогает людям. Мне показалось это правильным сейчас.
Благотворительная организация «Ночлежка», которая с 1990 года помогает бездомным людям Петербурга вернуться к обычной жизни, запускает акцию «Ты не один». В рамках инициативы жители Москвы и Петербурга смогут оставить пакеты с самым необходимым на остановках, забора, скамейках неподалеку от своих домов, чтобы их смогли забрать бездомные, нуждающиеся в продуктах и средствах гигиены.
Ранее Комитет по социальной политике Петербурга предоставил дополнительную поддержку для бездомных людей на период пандемии. Теперь все люди без определенного места жительства могут круглосуточно находиться в домах ночного пребывания для соблюдения самоизоляции. С просьбой оказать помощь бездомным людям ранее выступили сотрудники «Ночлежки». Они предложили развернуть в Петербурге и Москве дополнительные временные пункты обогрева, в которых бездомные люди могли бы находиться на допустимом друг от друга расстоянии под присмотром врачей.
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