Думаю, я не один, кто испытывает богатую палитру неприятных эмоции, глядя на то, чем оборачивается борьба с коронавирусом в стране. Постоянные сообщения со всех концов страны о том, что в больницах не хватает средств защиты для пациентов и врачей, которые своей жизнью рискуют. Многие сейчас стараются помочь напрямую больницам или через фонды. Я верю и надеюсь, пусть и с опасным запозданиям, но наше правительство закроет все потребности медицинского сектора. Ведь мы налоги платим на это, постоянно слушаем про какие-то огромные фонды благосостояния. Кажется, сейчас наступил тот самый черный день.

Но я хотел бы сказать о тех, о ком наше правительство и в самые ясные дни не думает. О тех, кто при всем желании не сможет соблюдать домашнюю самоизоляцию, потому что никакого дома нет. Об огромном числе бездомных, которые сейчас остались на пустых улицах.

Наверное, можно сейчас закрыть глаза, пока они будут сами пытаться выжить условиях, когда закрыты кафе и нет возможности питаться выброшенной едой, пока по соображениям безопасности или нехватки персонала закрыты многие пункты приема бездомных. Потом открыть глаза и убедиться, что их всех убила болезнь, которую мы с вами привезли из-за границы. В Китай и Италию на праздниках точно не они ездили.

Но это как-то жестоко по моим представлениям. Поэтому я, записывая это видео, решил отступить от своего правила не озвучивать какие-либо свои благотворительные порывы. Я перевел 1 миллион рублей питерскому фонду «Ночлежка» Негосударственный фонд, без вип-покровителей, с прозрачной отчетность, который просто помогает людям. Мне показалось это правильным сейчас.