Новый общепит, боксерский клуб и «универмаг-приключение»: «Севкабель Порт» рассказал о планах на сезон

Как рассказали «Собака.ru» представители «Севкабель Порта», первое изменение коснется водного сообщения с общественным пространством. В середине мая вновь откроется пристань — к маршруту вокруг Васильевского острова и трансферу «Город-Порт» от Дворцовой и Сенатской пристаней в Гавань добавится еще несколько дополнительных маршрутов.

На территории общественного пространства начнут работу новые проекты — боксерский клуб Johnny D. Boxing & Social Club, винный диджей-бар Inwinity, ресторан Pio al Porto от создателей Pio Nero и бар Punk brew. Также в планах несколько летних проектов с крупными брендами. Подробнее о концепции новых заведений и точные даты открытия объявят позднее — сейчас ориентировочный старт назначен на май-июнь.

15 мая в «Севкабель Порту» стартует фотоконкурс «Морская линия» с общим призовым фондом более 1 миллиона рублей. Период приема конкурсных работ продлится до 15 августа, завершением станет масштабная выставка — принять участие сможет каждый желающий вне зависимости от опыта. Кураторами конкурса и выставки выступит ФотоДепартамент — институция, которая занимается проектами, которые помогают исследовать, понимать делать и смотреть современную фотографию в контексте искусства и медиа.