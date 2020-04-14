В этом году «Севкабель Порт» продолжит свое развитие без управляющей компании Miles & Yards, которая запускала проект. Куратором по-прежнему остается Алексей Онацко, при этом общественное пространство ждут изменения. Рассказываем, чего ожидать от обновления.
Новый общепит, боксерский клуб и «универмаг-приключение»: «Севкабель Порт» рассказал о планах на сезон
Как рассказали «Собака.ru» представители «Севкабель Порта», первое изменение коснется водного сообщения с общественным пространством. В середине мая вновь откроется пристань — к маршруту вокруг Васильевского острова и трансферу «Город-Порт» от Дворцовой и Сенатской пристаней в Гавань добавится еще несколько дополнительных маршрутов.
На территории общественного пространства начнут работу новые проекты — боксерский клуб Johnny D. Boxing & Social Club, винный диджей-бар Inwinity, ресторан Pio al Porto от создателей Pio Nero и бар Punk brew. Также в планах несколько летних проектов с крупными брендами. Подробнее о концепции новых заведений и точные даты открытия объявят позднее — сейчас ориентировочный старт назначен на май-июнь.
15 мая в «Севкабель Порту» стартует фотоконкурс «Морская линия» с общим призовым фондом более 1 миллиона рублей. Период приема конкурсных работ продлится до 15 августа, завершением станет масштабная выставка — принять участие сможет каждый желающий вне зависимости от опыта. Кураторами конкурса и выставки выступит ФотоДепартамент — институция, которая занимается проектами, которые помогают исследовать, понимать делать и смотреть современную фотографию в контексте искусства и медиа.
На морской площади появится исторический объект из испытательной лаборатории завода «Севкабель» — одновременно монумент, рассказывающий об истории места, и масштабный архитектурный элемент, который поделит площадь на две площадки. На первом этаже Кабельного цеха откроется ритейл-проект, который в «Севкабель Порту» называют «универмагом-приключением» — с большой зеленой гостиной по центру. В рамках проекта появятся не только лоты для шоурумов и магазинов, но и новые входы в цех и к набережной, а также лестница с атриумом, ведущая на второй этаж — к выставкам и событиям.
Не забудут и о различных мероприятиях — несмотря на то, что многие события пришлось перенести из-за ситуации с распространением коронавируса. Кроме того, в мае «Севкабель Порт» запустит новый сайт общественного пространства.
«Компания Miles&Yards завершила свою часть работы над проектом «Севкабель Порт». За время их работы сформировалась уже всем известная команда «Севкабель Порта», и эта же команда продолжит работать над повседневными потребностями и развитием проекта и управлять сегодняшним бытом резидентов. Курс развития не меняется», — отметили представители пространства.
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