10 апреля в Петербурге начался сезон навигации. В ночь на вторник, 14 апреля, в городе впервые за сезон развели мосты по Неве и Большой Неве. Несмотря на старт навигации, властями было принято решение ввести временный запрет на движение судов с пассажирами на борту — в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19. Ограничения действуют пределах административных границ Петербурга — от 1384,5 до 1344,5 километра реки Невы, 1384,5 — 1382,5 Малой Невы и на всем протяжении рек Малая, Средняя и Большая Невка.

Сезон навигации-2019 завершился в Петербурге 30 ноября. Разводки мостов по графику начнутся уже в апреле — с 10 апреля на Неве и Малой Неве и с 20 апреля на рукавах Невы. Технологические разводки в этом году начались в марте.

Ранее «Мостотрест» подвел итоги сезона навигации-2019, которая стартовала 10 апреля и завершилась 30 ноября. За это время было проведено 2 285 разводок петербургских мостов, 84 из которых — технологические, а по Неве прошли 3 104 судна. Рабочие провели ремонтные работы на 31 сооружении, наиболее важными из которых стали работы на Благовещенском мосту — там восстановили надписи с наименованием моста, отреставрировали памятные доски, а также заменили асфальт.