В Петербурге пока до конца апреля действует режим самоизоляции: для людей старше 65 лет она обязательна, остальным настоятельно рекомендуется. Недавно появились слухи о том, что власти рассматривают возможность введения электронных пропусков и даже появилась карта блокпостов, которыми будут закрывать Петербург в случае его изоляции. Редакция «Собака.ru» соблюдает режим самоизоляции и советует всем делать то же самое. Но возможны ситуации, при которых нужно покинуть дом и отъехать чуть дальше, чем до ближайшего магазина: работа, посещение врача. И эта поездка должна быть максимально безопасной для вас, окружающих и ваших близких.
Как безопасно передвигаться по городу в условиях эпидемии? Личный транспорт, заправки, такси, метро
Личный автомобиль
Свое авто считается самым безопасным транспортом во время непростой эпидемиологической обстановки — всем понятно, почему. Внутри вы сидите один, максимум с кем-то из членов семьи, и никак не соприкасаетесь с внешним миром. Однако соблюдать осторожность необходимо.
При вождении лучше пользоваться перчатками. Если в том, что элемент интерьера салона кроме вас никто больше не трогал, вы еще можете быть уверены, то с ручками дверей и багажника надо быть аккуратным — протрите их салфеткой и только потом открывайте все, что нужно. Перед каждой поездкой протирайте руль, приборную панель, рычаг КПП, те части автомобиля, которые вы трогаете чаще всего.
А как быть с заправками?
Выбирая АЗС, отдавайте предпочтение заправкам самообслуживания, на них вам не придется контактировать с людьми. Правда, придется трогать заправочный пистолет и автомат по приему денег, но тут смотрите выше — перчатки, салфетки.
Если вы все-таки приехали на обычную АЗС, пользуйтесь высокими технологиями. Приложения многих компаний позволяют оплачивать бензин онлайн (Яндекс.Заправки, АЗС.GO). Оплачиваете топливо через приложение, просите заправщика залить полный бак (чтобы ездить на заправки не так часто) и едете дальше. Помните, что борьба с COVID-19 — это забота не только о себе, но и о других. Убедитесь, что заправщик в перчатках, а в идеале еще и в маске — если нет, заправьте авто сами. Чаевые заправщику можно оставить на самой колонке около пистолетов.
Если приложений АЗС на вашем телефоне нет, стойте в очереди на кассу с соблюдением дистанции. Кроме того, о вас могут позаботиться и сами владельцы заправок. На многих из них оборудовали специальные окошки, через которые клиент общается с кассиром, а на входе стоит антисептик.
А что с мойками, шиномонтажами и автосервисами?
Для сохранности лакокрасночного покрытия автомобиля действительно нужна чистка, но в текущей ситуации это точно подождет. Но если вы видите в этом необходимость - выбирайте мойки самообслуживания или бесконтактные.
Апрель - время смены зимней резины на летнюю. Многие, даже осторожно и ответственно относящиеся к эпидемии водители едут на шиномонтажи. Логика простая — вирус вирусом, но езда должна быть безопасной. Это так, но сейчас переобувка совсем не срочная. Среднесуточная температура еще не зафиксировалась на отметке +7, поэтому езда на зимней, даже шипованной резине совсем не опасна.
Можно повременить и с регламентными сервисными работами. Замена масла каждые 10 тысяч километров — это стандарт, но если вы проедете лишнюю тысячу километров на старом масле, двигатель это не убьет. Если ремонт необходим срочно, закажите запчасти на дом онлайн (такую возможность предоставляют и официальные дилеры, и продавцы автодеталей), а на СТО соблюдайте дистанцию и меры предосторожности.
Сейчас надо меньше контактировать с людьми. Но я же не могу отказаться говорить с инспектором ДПС, если он меня остановит?
Если московские полицейские вынуждены останавливать почти каждого (в столице введен пропускной режим), у их петербургских коллег такой обязанности пока нет. Помните, что ни в обычное время, ни во время эпидемии у вас нет обязанности выходить из машины по требованию инспектора и уж тем более садиться к нему в автомобиль. Кроме того, просьба открыть багажник — это досмотр, и он требует присутствия двух понятых или видеосъемки. Попытки инспектора открыть ваш багажник самостоятельно — это уже обыск, на что требуется решение суда. Помня эти простые правила, вы как отстоите свои права, так и защитите себя от возможного заражения. Водительское удостоверение и свидетельство о регистрации после проверки сотрудника лучше протереть салфеткой.
Не забывайте о еще одной важной детали. Из-за режима самоизоляции на дорогах города стало меньше машин, а значит, многие водители теряют бдительность и превышают скорость, проскакивают на красный и так далее. Будьте внимательны.
Каршеринг и такси
Воспользоваться каршерингом уже не получится — с 13 по 30 апреля в Петербурге он временно запрещен. Но если каким-то чудом запрет снимут раньше срока, то берите тариф подороже (ими реже пользуются) и даже не думайте трогать арендную машину без перчаток.
В такси садитесь только на заднее сиденье и не стесняйтесь спросить у водителя про меры дезинфекции. Пусть покажет вам, чем именно он обрабатывает салон. Если отказывается — отменяйте заказ и вызывайте другую машину. В комментариях к отмене обязательно напишите причину. Ну и конечно, оплачивайте поездку через приложение агрегатора - они сейчас есть у всех.
Кстати, если вы пользуетесь приложениями для вызова такси, многие из них добавили туда множество побочных дистанционных сервисов вроде доставки еды.
Общественный транспорт
Во-первых, помните, что часть станций метро закрыта. Какие именно — можно посмотреть на сайте метрополитена. Там же информация о том, когда какие станции закрываются на выход (на вход все одинаково - в 22:00).
Все, что касается отмененных маршрутов наземного транспорта - на сайте комитета по транспорту.
К сожалению, пока самоизоляция петербуржцев оставляет желать лучшего и на пересадочных станциях скапливаются очереди на эскалаторы. Выход есть - заранее посмотреть время, которое занимает пеший поход между станциями, выйти на менее загруженной и дойти до нужного места. Лучше дома, но из двух временных зол это - меньшее.
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