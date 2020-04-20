А как быть с заправками?

Выбирая АЗС, отдавайте предпочтение заправкам самообслуживания, на них вам не придется контактировать с людьми. Правда, придется трогать заправочный пистолет и автомат по приему денег, но тут смотрите выше — перчатки, салфетки.

Если вы все-таки приехали на обычную АЗС, пользуйтесь высокими технологиями. Приложения многих компаний позволяют оплачивать бензин онлайн (Яндекс.Заправки, АЗС.GO). Оплачиваете топливо через приложение, просите заправщика залить полный бак (чтобы ездить на заправки не так часто) и едете дальше. Помните, что борьба с COVID-19 — это забота не только о себе, но и о других. Убедитесь, что заправщик в перчатках, а в идеале еще и в маске — если нет, заправьте авто сами. Чаевые заправщику можно оставить на самой колонке около пистолетов.

Если приложений АЗС на вашем телефоне нет, стойте в очереди на кассу с соблюдением дистанции. Кроме того, о вас могут позаботиться и сами владельцы заправок. На многих из них оборудовали специальные окошки, через которые клиент общается с кассиром, а на входе стоит антисептик.