Больных с COVID-19 в Петербурге будут лечить плазмой крови выздоровевших

Она также отметила, что «организационную и юридическую схему осуществления процедуры» уже проработали, а «технологических ограничений для переливания плазмы городские службы крови не имеют». Пока принцип отбора доноров не определен. Опыт московских коллег подсказывает местным врачам, что обращаться стоит к пациентам, у которых заболевание протекало легко или средне, а также не менее чем через две недели после их выздоровления.

Такую методику планируют использовать, чтобы с большой вероятностью создать у инфицированного пассивный иммунитет и помочь ему в выздоровлении.

Службы переливания крови в Петербурге сейчас работают в штатном режиме, а медучреждения обеспечены донорским материалом «в необходимом объеме». Донорскую активность в последнее время стали проявлять врачи, не задействованные в оказании помощи пациентам с коронавирусом. Засухина также отметила, что некоторых активных доноров могут даже обеспечить транспортом до места забора крови.

Отказать в донации тоже могут. Например, если человек болел респираторным заболеванием менее 28 дней назад. У всех доноров и медработников измеряют температуру и стараются соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

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