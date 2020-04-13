Татьяна Голикова о числе заражений COVID-19: «Нам очень хотелось бы, чтобы нарастание превратилось в плато»

«Показатель заболеваемости [коронавирусом], который считается на 100 тысяч жителей, <...> составляет в целом по России 12,5 человека. При этом два региона — Москва и Московская область — являются лидерами. Далее у нас следует Республика Коми — 24,6 человека на 100 тысяч населения. И Мурманская область и город Санкт-Петербург. Все остальные регионы отстают от среднероссийского показателя», — заявила она.

Татьяна Голикова также отметила, что порядка 72,3% — ровно как и основная заболеваемость — приходится на Москву и область. Остальные регионы России по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией занимают меньше 30%. Другие регионы отстают от столицы на несколько недель

Зампред правительства также отметила, что в стране уже прошли два инкубационных периода, так как «нарастание заболеваемости» в России началось с 16 марта. Она также выразила надежду, что в ближайшие две недели число заболевших достигнет пика, после которого страна сможет выйти на плато. После этого появится возможность выявить «какую-то более менее устойчивую тенденцию», которую далее будет возможно отслеживать и корректировать собственные действия под нее.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.