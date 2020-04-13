Статистика дня: 16% петербуржцев полностью потеряли доходы из-за коронавируса

Согласно статистике, в целом по стране со снижением доходов столкнулись 44% россиян. При этом 37% стали меньше тратить на транспорт, развлечение и отдых — среди москвичей и петербуржцев об этом говорят 53% человек. 12% жителей Петербурга столкнулись с убытками из-за отмены отпуска и невозвратных билетом, 15% пришлось потратить дополнительные денежные средства на медицинскую помощь.

«При этом если лишь 8% россиян отметили в качестве одной из причин финансовых потерь неправильные инвестиции, то в Санкт-Петербурге число таких людей достигло 15%, а в Москве — 17%», — говорят аналитики банка «Открытие», проводившие опрос среди россиян в возрасте от 18 до 60 лет со средним доходом от 30 до 60 тысяч рублей в месяц. Возросли доходы на фоне пандемии всего у 8% жителей России — из них 4% москвичи.

Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.