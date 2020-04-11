Начиная с понедельника, 13 апреля, в Москве будут «постепенно вводить пропускной режим», сообщил Сергей Собянин. В связи с этим Московский Оперштаб опубликовал подробную инструкцию о том, что такое цифровой пропуск, где его можно получить и как им пользоваться. «Собака.ru» собрала самое главное.
Стало известно, как будет работать пропускная система в Москве
Пропуск в электронном виде – это специальный код, состоящий из цифр и букв. Первые 4 знака означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. Благодаря QR-коду на пропуске сотрудники контролирующих органов смогут оперативно проверять всю необходимую информацию. Жители Москвы будут обязаны предъявить паспорт, помимо цифрового пропуска – можно показать распечатку или экран смартфона.
Цифровой пропуск необходимо получить для поездок на любом виде личного и общественного транспорта – мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте, уточняет оперштаб. Для этого есть три способа: на портале MOS.RU, отправив СМС на короткий номер 7377 или же по телефону +7 (495) 777-77-77.
Кроме того, пропуска будут разных категорий – для поездок на работу, в медицинские учреждения, в других личных целях, которые соответствуют режиму повышенной готовности (в магазин, на дачу или на вокзал). Причем последний из них выдается на один день и позволяет отправиться до места назначения и обратно, а получить его можно лишь 2 раза в неделю.
При этом военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, имеющие удостоверения установленного государством образца, могут передвигаться по городу без цифрового пропуска в служебных целях. А также пропуск не понадобится лицам младше 14 лет.
Хранение и обработка персональных данных, собираемых для выдачи цифровых пропусков, будут осуществляться в соответствии с законодательством о персональных данных. Когда закончится режим повышенной готовности, информация о выданных пропусках будет уничтожена.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что со следующей недели, 13 апреля, в столице будут «постепенно водить пропускной режим». Указом мэра уже приостанавливаются услуги каршеринга. Работу продолжат органы власти, правоохранители, финструктуры, транспорт, связь, СМИ и медицина.
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