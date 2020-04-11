Стало известно, как будет работать пропускная система в Москве

При этом военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, имеющие удостоверения установленного государством образца, могут передвигаться по городу без цифрового пропуска в служебных целях. А также пропуск не понадобится лицам младше 14 лет.

Хранение и обработка персональных данных, собираемых для выдачи цифровых пропусков, будут осуществляться в соответствии с законодательством о персональных данных. Когда закончится режим повышенной готовности, информация о выданных пропусках будет уничтожена.