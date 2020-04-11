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Под Гатчиной заметили розового пеликана. Птицу не видели там почти сто лет

Орнитолог Сергей Георгиевич Лобанов сфотографировал «редкого гостя» под Гатчиной – розового пеликана. Своими снимками он поделился в сообществе «Каждой твари по паре» в пятницу, 10 апреля.

Как отметил сотрудник Зоологического института РАН, орнитолог Владимир Михайлович Храбрый, пеликана встретили третий раз за всю историю изучения птиц данного региона. Впервые это произошло в 1881 году в районе Ораниенбаума, а в следующий раз розового пеликана обнаружили в 1928 году на Ладоге. «В этот раз птица посетила окрестности Гатчины. Получается, что птица в наши края залетала почти век спустя», – говорится в посте.

Пока что специалисты не знают, как птица оказалась под Гатчиной. В России этот вид пеликана обитает в Крыму, причерноморье и в дельте Волги, уточняют они. Кроме того, розовый пеликан занесен в Красную книгу России.


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Сабина Алиева,
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