Под Гатчиной заметили розового пеликана. Птицу не видели там почти сто лет

Как отметил сотрудник Зоологического института РАН, орнитолог Владимир Михайлович Храбрый, пеликана встретили третий раз за всю историю изучения птиц данного региона. Впервые это произошло в 1881 году в районе Ораниенбаума, а в следующий раз розового пеликана обнаружили в 1928 году на Ладоге. «В этот раз птица посетила окрестности Гатчины. Получается, что птица в наши края залетала почти век спустя», – говорится в посте.