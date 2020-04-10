Где и когда в Петербурге будут дезинфицировать улицы? Теперь это можно узнать онлайн

Дважды в сутки сотрудники городских служб будут проводить уборку улиц. Им выдадут индивидуальные средства защиты. На сайте ведомства отмечено, что очищающий раствор рекомендован Роспотребнадзором и безопасен для людей, животных и растений, однако в социальных сетях петербуржцы обсуждают действия людей в химзащите и запах хлорки, который остается после их работ.

Ранее стало известно, что Жилищный комитет обязал службы дважды в день дезинфицировать городские парадные. Центральный банк РФ также советовал банкам ограничить принятие и выдачу наличных для контроля распространения коронавируса.

Недавно «Собака.ru» рассказывала, как город переживал крупные эпидемии до коронавируса — например, холеру и оспу. А здесь объясняла вместе с врачом, какие санитайзеры бесполезны от Covid-19 и почему мытье рук — золотой стандарт профилактики. Мы также запустили трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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