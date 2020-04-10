Фонд «Внимание» и «Вывески Ленинграда» доказывают незаконность демонтажа советских вывесок

Чтобы помочь спасти больше конструкций, активисты сообщества «Вывески Ленинграда» объединились с фондом «Внимание», который занимается реставрационными проектами по всей России. Последние, в свою очередь, подключили к работе Азата Романова — эксперта в области советского дизайне, члена Союза дизайнеров России и куратора Московского музея дизайна.

Романов подтвердил возраст тех вывесок, которые пытаются спасти петербуржцы, и также отметил их историческую ценность и высокую степень художественной проработки. Он отметил, что все они были установлены в советский период и даже указал наиболее точные годы по каждой из конструкций. В отдельных случаях были также найдены исторические фотографии, подтверждающие возраст вывесок.