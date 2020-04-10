В начале марта стало известно, что после жалоб петербуржца в городе демонтировали десятки исторических вывесок времен СССР. Тогда основатели сообщества «Вывески Ленинграда» Илья Тихомиров, Анна Богатикова и Федор Черноусов обратились к чиновникам с целью прекратить уничтожение конструкций.
Фонд «Внимание» и «Вывески Ленинграда» доказывают незаконность демонтажа советских вывесок
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«Дворец Культуры Моряков»
В марте основатели сообщества «Вывески Ленинграда» Илья Тихомиров, Анна Богатикова и Федор Черноусов обратились к чиновникам с целью прекратить уничтожение конструкций. Однако в Комитете по печати активистам ответили, что избавляться они могут только от тех вывесок, чью дату монтажа установить невозможно документально — если их установили до 2000-х годов, тогда любые работы запрещены.
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ЦПРП «Ленэнерго» на улице Пугачева
Чтобы помочь спасти больше конструкций, активисты сообщества «Вывески Ленинграда» объединились с фондом «Внимание», который занимается реставрационными проектами по всей России. Последние, в свою очередь, подключили к работе Азата Романова — эксперта в области советского дизайне, члена Союза дизайнеров России и куратора Московского музея дизайна.
Романов подтвердил возраст тех вывесок, которые пытаются спасти петербуржцы, и также отметил их историческую ценность и высокую степень художественной проработки. Он отметил, что все они были установлены в советский период и даже указал наиболее точные годы по каждой из конструкций. В отдельных случаях были также найдены исторические фотографии, подтверждающие возраст вывесок.
Сейчас письмо с экспертными комментариями направили в Комитет по печати. Так, фонд «Внимание» и команда «Вывесок Ленинград» надеется спасти от демонтажа больше знаковых элементов советского городского ландшафта. В специальном материале «Собака.ru» объясняла, чем они ценны и почему их надо сохранять.
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