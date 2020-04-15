Как переживают пандемию бездомные? Рассказ Игоря Лисовского, который живет на улице и подрабатывает актером

О детстве, увлечении музыкой и работе в милиции

На самом деле, я не совсем типичный бездомный. У меня даже есть своя недвижимость – но она в области, в поселке в Гатчинском районе, где делать совершенно нечего. Работы там нет никакой, она вся в городе.

Я родился и вырос в Ленинграде, жил здесь до 14 лет. Потом мама решила уехать в область. Сначала – в Лугу, работала там страшим зоотехником. Я оттуда сбежал в город. Тогда она переехала ближе – под Гатчину. Оттуда я тоже сбежал. Сам забрал документы, приехал обратно в Ленинград, пришел в свою школу и там доучился. Жил все это время у друзей –в общежитии Кировского завода, тусовался на «Треугольнике», в «Сайгоне», в «Рок-клубе» (популярные места встреч ленинградской богемы – Прим. ред.).

Еще когда учился в школе стал заниматься музыкой. Не в том смысле, что начал играть, – я устраивал дискотеки в ДК им. Газа. Там в то время проводили вечера отдыха, на которых играл инструментальный оркестр. Я как-то подошел к администратору и предложил ставить музыку в перерывах. Администратор разрешил. В результате вечера отдыха тихо умерли, начались нормальные дискотеки. Позже я работал во Дворце молодежи, в гостинице «Репинская», дела пошли в гору.

После школы поступил в институт текстильной и легкой промышленности, потому что в нем была военная кафедра. Отучился три года. К тому моменту у меня уже была жена и дочка. И в какой-то момент задумался: что я здесь делаю, надо переводиться. И не придумал ничего умнее, как перевестись в школу милиции. Там отучился еще два года.

Выпуск оказался свободным, без распределения. Знакомые позвали меня в уголовный розыск. Так я стал оперативником. Сначала все было хорошо, были деньги, я даже купил квартиру. Но опер – это человек женатый на работе, дома я бывал крайне редко, в любой момент мог сорваться и куда-то поехать. И в какой-то момент жена не выдержала. Мы развелись, я оставил ей квартиру. В 1995 году я уволился из ментовки, потому что надоело, хотелось что-то поменять. Вот примерно с тех пор я и бомжую.