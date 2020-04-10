Статистика дня: каждый пятый петербуржец пользуется метро в период самоизоляции

Очевидцы отмечают, что утром 10 апреля на пересадочных узлах и самых «загруженных» станциях петербургского метрополитена людей было практически столько же, сколько и до введения режима самоизоляции. Во многом это вызвано изменениями в интервале движения поездов — они теперь ходят реже.

В зависимости от линии составы, по заявлению властей, приходят с разницей в три-пять минут, а в пиковые часы — раз в две-три минуты. Однако пассажиры отмечают, что порой перерыв между отправлениями может доходить и до семи минут.

«Утром 9 апреля, в 7:23, ехал в метро со станции «Девяткино». Засек время, состав пришёл через 6.30 минут! За это время собралась огромная толпа, почти так же, как до самоизоляции, потом на следующих станциях добавились люди... В магазинах и других заведениях надо соблюдать дистанцию в 2 метра, а в метро, в связи с большим интервалом между составами, никакой дистанции не соблюдешь. В начале самоизоляции интервалы были как обычно, и те, кто работал в это время, в том числе и я, сидели в вагоне через одно сиденье, стояли тоже далеко друг от друга. Сейчас же в связи с меньшим количеством пассажиров метрополитен, судя по всему, решил сэкономить на количестве составов. Но такая экономия приведёт к огромному количеству заразившихся коронавирусом…», — приводит цитату жителя города «Фонтанка».

Ранее Смольный постановил, что все станции метро должны закрываться на вход в 22:00, а наземный транспорт не позднее 23:00. Однако после окончания «нерабочей недели», которую Владимир Путин вводил с 30 по 5 апреля часть петербуржцев стала вновь выезжать из дома. Из-за этого наземный транспорт уже увеличил число своих действующих маршрутов.

По состоянию на 10 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 10 131. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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