«Дорогая 20-ая городская больница, дорогие Ашот, Людмила, Александр, Юля, Анастасия, Инна Викторовна. В связи с коронавирусом вы оказались изолированы от своих семей и самоотверженно боретесь за здоровье и жизни своих пациентов. Только для того, чтобы мы с вами в эти дни оставались дома и тем самым помогали врачам. [...] Нам сейчас непросто, вам — особенно сложно, но давайте смотреть в будущее с оптимизмом и верить, что когда-нибудь эту сумасшедшую весну 2020 года мы с вами будем вспоминать с улыбкой и гордостью [...] Это великое дело, я вам лично очень благодарен, поэтому хочу сказать вам огромное, огромное спасибо. Держитесь, все будет хорошо. Вы герои, это не дежурные слова, это истинная правда. Дай бог вам здоровья, ну а мы, как можем, вам помогаем — мы сидим дома», — говорится в обращении к врачам.

Два врача и три медсестры больницы №20 на улице Гастелло в Петербурге уже 17 дней находятся на карантине — после того, как у одного из пациентов в процессе лечения была выявлена коронавирусная инфекция. Сейчас в больнице находятся 350 пациентов, предприняты все меры противоэпидемического характера — разделены потоки пациентов, для больных с признаками ОРВИ выделены отдельные палаты.

«Мои коллеги — герои! Они все эти дни работали в жесточайшем карантине, не общаясь со своими семьями, не выходя за двери отделения. И так работают 80 процентов нашего персонала. Двадцать процентов сдались — уволились или ушли на больничный, но основная часть работают практически круглосуточно. Мы остаемся с нашими коллегами и с нашими пациентами. Мы прошли сертификацию по Covid-19, занимаемся переоборудованием больницы, делаем чистые и грязные зоны, пропускные шлюзы. Но необходимо, чтобы и люди чувствовали свою ответственность! К нам идет постоянный поток не экстренных больных. Люди не понимают, что Covid-19 — это тяжелейшая инфекция, и надо в первую очередь спасать этих больных, а что-то другое может пока подождать», — рассказала главврач больницы Татьяна Суровцева.