«Антон тут рядом» вывезет людей из интернатов, чтобы снизить их риск заражения коронавирусом

Основательница центра «Антон тут рядом»

«Недели три назад, когда я прочитала про то, как массово гибнут старики в домах для престарелых Испании, первая моя мысль была про наши казенные учреждения. Притом, что Западной Европе ни в каком страшном сне не могло бы присниться, что старики или инвалиды могут жить в корпусах на тысячу и более человек. Притом, что сотрудники в эти учреждения добираются на общественном транспорте.

Я даже не призываю вас включить воображение и представить себе реальность пандемии в таких корпусах — скорость распространения в такой скученности и... не хочу нагнетать и рассказывать, как там обстоит дело с медикаментами (если это не "психопрепараты"), врачами, средствами защиты и пр».