Вместе с благотворительной организацией «Перспективы» и ассоциацией родителей детей-инвалидов ГАООРДИ команда центра «Антон тут рядом» вывезет людей из интернатов на время пандемии коронавируса. Они рассчитывают, что это поможет снизить риски заражения новой коронавирусной инфекцией.
«Антон тут рядом» вывезет людей из интернатов, чтобы снизить их риск заражения коронавирусом
Любовь Аркус
Основательница центра «Антон тут рядом»
«Недели три назад, когда я прочитала про то, как массово гибнут старики в домах для престарелых Испании, первая моя мысль была про наши казенные учреждения. Притом, что Западной Европе ни в каком страшном сне не могло бы присниться, что старики или инвалиды могут жить в корпусах на тысячу и более человек. Притом, что сотрудники в эти учреждения добираются на общественном транспорте.
Я даже не призываю вас включить воображение и представить себе реальность пандемии в таких корпусах — скорость распространения в такой скученности и... не хочу нагнетать и рассказывать, как там обстоит дело с медикаментами (если это не "психопрепараты"), врачами, средствами защиты и пр».
Разрешение забрать людей из интернатов команда уже получила от федеральных властей. Их расселят на площадке временного проживания у «Антон тут рядом», а также в нескольких локациях, что принадлежат «Перспективам».
Всех сотрудников обяжут соблюдать режим полной самоизоляции. Им также не рекомендовано пользоваться общественным транспортом, в связи с чем команда обращается за помощью к автоволонтерам и тем своим партнерам, кто сможет предоставить водителей с машиной во временно пользование центра. Бензин и дезинфекцию транспортного средства «Антон тут рядом» возьмут на себя.
По состоянию на 9 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 10 131. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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