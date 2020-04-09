Полицейским Петербурга раздали памятку по общению с горожанами в период эпидемии коронавируса

Новая «Памятка сотруднику полиции» включает в себя текст, которые должны будут произносить все полицейские при общении с горожанами в том случае, если они передвигаются по улице не по одному:

Из «Памятки сотруднику полиции» «В соответствии с требованиями пункта 3.3.2 постановления губернатора Санкт-Петербурга от 30.03.2020 № 167, запрещено покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев угрозы жизни и здоровью, направления к месту работы (которая не приостановлена), следования к месту покупок (которые возможны к продаже), выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места пребывания, выноса мусора».

Затем полицейский обязан предупредить людей, что нахождение на улице является по сути своей — административным правонарушением, а значит граждан могут привлечь по статье 19.4 КоАП «Неповиновение законному распоряжению должностного лица». После предупреждения полицейский обязаны попросить людей вернуться домой.

Иными словами, новая инструкция интерпретирует правила поведения, введенные в городе из-за действующего режима повышенной готовности. Статью 19.4 КоАП смогут применить только к тем гражданам, которые обязаны соблюдать карантин по требованию Роспотребнадзора. Речь в данном случае идет о вернувшихся из-за границы и граждан, что контактировали с ними.