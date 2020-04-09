Сотрудникам полиции Петербурга раздали инструкцию по обращению с прохожими на улицах. Она не вполне соответствует принятым сейчас законам. СМИ считают, что это — прообраз того, какие правила поведения начнут действовать в городе в ближайшее время.
Полицейским Петербурга раздали памятку по общению с горожанами в период эпидемии коронавируса
Новая «Памятка сотруднику полиции» включает в себя текст, которые должны будут произносить все полицейские при общении с горожанами в том случае, если они передвигаются по улице не по одному:
Из «Памятки сотруднику полиции»
«В соответствии с требованиями пункта 3.3.2 постановления губернатора Санкт-Петербурга от 30.03.2020 № 167, запрещено покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев угрозы жизни и здоровью, направления к месту работы (которая не приостановлена), следования к месту покупок (которые возможны к продаже), выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места пребывания, выноса мусора».
Затем полицейский обязан предупредить людей, что нахождение на улице является по сути своей — административным правонарушением, а значит граждан могут привлечь по статье 19.4 КоАП «Неповиновение законному распоряжению должностного лица». После предупреждения полицейский обязаны попросить людей вернуться домой.
Иными словами, новая инструкция интерпретирует правила поведения, введенные в городе из-за действующего режима повышенной готовности. Статью 19.4 КоАП смогут применить только к тем гражданам, которые обязаны соблюдать карантин по требованию Роспотребнадзора. Речь в данном случае идет о вернувшихся из-за границы и граждан, что контактировали с ними.
В новую памятку также не попала ссылка на постановление губернатора о запрете посещения детских и спортивных площадок, парков и скверов, за нарушение которой предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей по статье 20.6.1 КоАП — составлять протокол по ней полицию полномочиями не наделили.
Что перечислено в новой инструкции, так это места, которые будет контролировать полиция. Это будут детские и спортивные площадки, а также для выгула собак. К ним добавили скверы, сады, лесопарки, бульвары, парковые зоны, смотровые, воркаут и сценические локации.
В гаражных кооперативах, на автостоянках и мойках самообслуживания гражданам разрешат собираться не более, чем по двое. То же касается дворов, набережных, озер и пруд, а также кладбищ и мемориалов. Религиозные объекты в этот список, однако, не вошли.
По состоянию на 9 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 10 131. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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