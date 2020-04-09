Аэропорт «Пулково» временно переходит на новый режим работы

Вход в пассажирский терминал аэропорта «Пулково» будет открыт с 05:30, регистрация на утренние рейсы начнется в 06:00. В вечерние часы терминал аэропорта будет закрываться на вход в 23.30, с 23.30 до 01.00 терминал будет работать только на выход. «В условиях пандемии Covid-19 авиаперевозчики массово сокращают количество рейсов в своих маршрутных программах. Переход Пулково на временный сокращенный режим работы позволит оптимизировать ресурсы аэропорта», — объясняют в пресс-службе аэропорта.

Напомним, в марте аэропорт «Пулково» закрыл одну из посадочных галерей, которая обслуживает международные рейсы. Причина закрытия северной посадочной галереи в отмене почти 40 европейских рейсов — на этом фоне внутренние перевозки не способны в той же мере нагрузить терминал. Позже стало известно, что «Аэрофлот» приостановил возврат денег за билеты на отмененные из-за коронавируса рейсы. Система технически не дает оформить как добровольный, так и вынужденный возврат билетов.

Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.