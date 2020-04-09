«Сегодня уже очевидно, что высокий туристический сезон в этом году начнется позже обычного. Пока невозможно сказать, когда именно. Сначала нужно победить инфекцию. Лишь когда количество заболевших пойдет на убыль, можно будет делать какие-то прогнозы. Сейчас это неблагодарное занятие», — заявил он.

Пандемия коронавируса нанесла «серьезный удар по туристической отрасли Петербурга» — в городе на посещение закрыты музеи, дворцы, парки, не работают туристические компании, отели и рестораны. По мнению Беглова, туристская индустрия «нуждается в поддержке государства».

Правительство Петербурга приступило к формированию второго пакета мер, направленных на поддержку бизнеса в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в конце марта. Окажут поддержку предприятиям в сфере услуг. Ранее в Смольном уже утвердили один план поддержки бизнеса и обеспечения устойчивого развития экономики города в период пандемии коронавируса. Всего на эти цели из бюджета будет выделено от 4,5 до 5 миллиардов рублей.

Ранее 38 отелей Петербурга подписались под обращением к правительству России с просьбой поддержать отрасль во время пандемии коронавируса Covid-2019. Из-за вводимых ограничительных мер рынок терпит убытки. Петербургские рестораторы, шеф-повара и представители барной индустрии также подписали петицию, в которой призвали его поддержать городской общепит в период кризиса, связанного с распространением коронавируса.

Позже к правительству обратились и кинотеатры — они могут навсегда закрыться, что приведет к увольнению около 5 тысяч человек. Представители книжного бизнеса России также запустили петицию, адресованную Правительству РФ, в которой призвали принять меры. Обратились к Смольному и частные учреждения культуры Петербурга, а также петербургские автодилеры и представители Ассоциации предпринимателей индустрии красоты.