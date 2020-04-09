В Петербурге выписан первый штраф по статье за нарушение карантинных мер

Участковый увидел нарушителя на детской площадке накануне 8 апреля — 38-летний петербуржец гулял со своим ребенком во дворе одного из домов на Лермонтовском проспекте. За это мужчине был выписал протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП — «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Напомним, 8 апреля Законодательное собрание Петербурге в первом чтении одобрило губернаторские поправки, вносящие изменения в Кодекс об административных правонарушениях. За неисполнение постановления о временной приостановке проведения мероприятий с очным участием, а также требований, касающихся работы объектов розничной торговли, общественного питания и оказания услуг, в Петербурге вводятся штрафы. Должностным лицам грозит от 30 до 40 тысяч рублей, юридическим — от 200 до 300 тысяч рублей.

С 28 марта, когда в России начались внеплановые каникулы, в Петербурге запретили работать магазинам, заведениям общественного питания, храмам, а также отменили 120 маршрутов общественного транспорта. С 30 марта в Петербурге ввели режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет. С 1 апреля в городе также ограничена работа метрополитена. 2 апреля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса, в котором продлил нерабочую неделю в стране до 30 апреля.

Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.