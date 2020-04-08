В Петербурге не хватает лекарств, ИВЛ и костюмов биозащиты. Беглов просит их у Кремля

К 28 апреля в больницах Петербурга предоставят 5 411 коек для борьбы с эпидемией. В скором времени планируется развернуть еще 7 014, а позднее — 4 745. Чтобы сделать это, городу нужно 13 млрд рублей. Эти деньги пойдут на закупку машин скорой помощи, реанимобилей и аппаратов ИВЛ.

Запаса лекарств в городе хватит на две недели — Беглов попросил правительство о помощи. Городу также не хватает 1 618 аппаратов искусственной вентияции легких — 500 из них Смольный закупит самостоятельно. Кислородом также не обеспечены 1316 коек — 500 из них компенсируют за счет клапанных коробок. Ежедневно Петербург расходует по шесть тысяч костюмов биозащиты: по нормативам их надо тратить в два раза больше — 12 750, но для этого их запасы также нужно пополнить. 500 миллионов город уже зарезервировал на закупку средств индивидуальной защиты. На выплаты медикам также перевели 221 млн рублей — их получат 28 288 человек. Резервный фонд Петербурга уже увеличили с одного миллиарда до 10.