После третьего по счету обращения за последний месяц, Владимир Путин провел совещание с главами регионов. Из доклада губернатора Петербурга Александра Беглова стало известно, готов ли город к пику COVID-19.
В Петербурге не хватает лекарств, ИВЛ и костюмов биозащиты. Беглов просит их у Кремля
К 28 апреля в больницах Петербурга предоставят 5 411 коек для борьбы с эпидемией. В скором времени планируется развернуть еще 7 014, а позднее — 4 745. Чтобы сделать это, городу нужно 13 млрд рублей. Эти деньги пойдут на закупку машин скорой помощи, реанимобилей и аппаратов ИВЛ.
Запаса лекарств в городе хватит на две недели — Беглов попросил правительство о помощи. Городу также не хватает 1 618 аппаратов искусственной вентияции легких — 500 из них Смольный закупит самостоятельно. Кислородом также не обеспечены 1316 коек — 500 из них компенсируют за счет клапанных коробок. Ежедневно Петербург расходует по шесть тысяч костюмов биозащиты: по нормативам их надо тратить в два раза больше — 12 750, но для этого их запасы также нужно пополнить. 500 миллионов город уже зарезервировал на закупку средств индивидуальной защиты. На выплаты медикам также перевели 221 млн рублей — их получат 28 288 человек. Резервный фонд Петербурга уже увеличили с одного миллиарда до 10.
О чем еще просит правительство Петербурга?
- Включить город в число тех, кто получит эксперсс-тесты на COVID-19 в рамках их апробации.
- Ускорить процедуру регистрации импортных препаратов, которые могут помочь в лечении от коронавируса, а также упростить порядок регистрации и начала использования препаратов для спасения пациентов, которые разработаны российскими производителями.
- Представить из федерального бюджета субъектам кредиты сроком на три года. Разрешить зачислять налог на прибыль организаций только в бюджет субъектов, а из федерального бюджета предоставить субъектам кредиты сроком на три года.
- Увеличить минимальную величину пособия по безработице.
- Упростить порядок освидетельствования на инвалидность.
- С 15 апреля, а не с июля разрешить закупать продукцию у единого поставщика на сумму не более 3 миллионов рублей (сейчас лимит 300 тысяч).
- Решить вопрос о применении в России аппаратов ИВЛ, внесенных в Госреестр медизделий (даже если конкретные модели не внесены в реестр, но могут использоваться при лечении). То же самое со средствами индивидуальной защиты и оборудованием, изготовленным на территории страны.
- Публично призвать выздоровевших сдавать плазму крови для последующего применения у тяжелых пациентов.
«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.