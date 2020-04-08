С 9 апреля в Петербурге увеличат число автобусов на ряде маршрутов. Об этом сегодня рассказали в комитете по транспорту.
В Петербурге усилят движение автобусов
Еще 32 автобуса распределят по маршрутам № 2, 93, 101 (в Кронштадт), 187 (в Пушкин), 190 (в Шушары), 200 (в Петергоф и Ломоносов), 211 (в Сестрорецк и Зеленогорск), 397 (в Парголово). Увеличат и число трансферов до онкоцентра в Песочном — чаще станет ходить автобус №109, а также вернётся № 109А.
За счет этого власти планируют перераспределить график движения на маршрутах № 24, 28, 37, 151, 152.
Напомним, 3 апреля в Петербурге временно приостановили работу почти 50 маршрутов общественного транспорта — от автобусов то трамваев. Решение приняли в связи с сокращением пассажиропотока, вызванным введенными мерами по предотвращению распространения коронавируса. Оставшиеся на маршрутах автобусы продолжат работу с увеличенным интервалом следования.
С 28 марта в Петербурге запретили работать магазинам, заведениям общественного питания, храмам, а также отменили 120 маршрутов общественного транспорта. С 30 марта в Петербурге ввели режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет. С 1 апреля в городе также ограничена работа метрополитена.
Власти Москвы распространили режим самоизоляции на всех жителей города. Мишустин рекомендовал распространить режим самоизоляции, введенный для москвичей, на всю Россию.
Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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