Стало известно, когда откроют навигацию по рекам и каналам Петербурга

В администрации добавили, что речь идет только об открытии рек Мойка, Фонтанка, Карповка и других. Нева и ее рукава — Малая Нева, Большая, Средняя и Малая Невки — ответственность ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

Пресс-служба ведомства также отметила, что все разводные мосты уже были проверены ГБУ «Мостотрест». Например, на Троицком мосту обновили автоматизированную систему контроля разводки-наводки и мониторинга оборудования, а на Литейном — насосные установки привода крыла с системой их управления. Петербургские мосты также разводили более 50 раз с целью проверки. Последние технические разводки проведут в ночь на 9 апреля. С 10 апреля их начнут разводить по постоянному графику при наличии заявок ФБУ «Администрация "Волго-Балт"».

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