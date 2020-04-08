Петербургу грозит криминализация. Предприниматели обратились за помощью в Смольный

Члены АПиП попросили власти принять дополнительные меры по поддержке бизнеса: «Считаем, что следует пересмотреть перечень запретов для малого и среднего бизнеса. Степень изоляции должна соответствовать уровню опасности. Сегодня — превышает. От страха убьём экономику».

Они попросили восстановить работу МФЦ, чтобы горожане вновь смогли совершать сделки по недвижимости, и отметили необходимость «осуществления прямой раздачи» денег нуждающимся гражданам, в том числе пенсионерам, инвалидам, одиноким и многодетным матерям.

Также речь в обращении шла о снижении арендных ставок, отмене налогов на прибыль предприятий, НДС, ЕНВД, УСН, по патентной системе в 2020 году и о помощи «вынуждено уволенным (отправленным в вынужденный отпуск) работникам МСБ в размере 75% заработной платы (или 100% МРОТ) на время увольнения, но не более 6 месяцев».

Ранее сегодня, 8 апреля, с обращением к главам регионов выступил Владимир Путин. Он предложил предоставить дополнительные выплаты медицинским работникам, «временно безработным» гражданам и семьям с несовершеннолетними детьми. Отдельным пунктом обсуждалась и поддержка предприятий малого и среднего бизнеса.

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