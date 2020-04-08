В Петербурге утвердили штрафы за нарушение режима самоизоляции

Согласно дополнению КоАП, за неисполнение постановления о временной приостановке проведения мероприятий с очным участием, а также требований, касающихся работы объектов розничной торговли, общественного питания и оказания услуг, в Петербурге вводятся штрафы. Должностным лицам грозит от 30 до 40 тысяч рублей, юридическим — от 200 до 300 тысяч рублей.

Петербуржцев также будут наказывать за нарушение режима самоизоляции — штрафом в размере 4 тысячи рублей. За повторное нарушение физическим лицом — штрафом в размере 5 тысяч рублей, должностным — на сумму от 40 до 50 тысяч, юридическим — от 300 до 500 тысяч. В настоящий момент в Петербурге обязательный режим самоизоляции действует для людей старше 65 лет, тех, кто вернулся из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, а также контактирующих с больными Covid-19. Для всех остальных самоизоляция носит рекомендательный характер.

Полицейские патрулируют скверы и парки в Петербурге, закрытые с 28 марта в целях предотвращения распространения коронавируса. За сутки с 5 по 6 апреля контролировать запрет посещения зеленых пространств вышли около 1300 сотрудников правоохранительных органов. Как напоминают в Смольном, за посещение петербуржцами закрытых парков предусмотрена административная ответственность.