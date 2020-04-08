За нарушение установленных правительством Петербурга правил поведения в период пандемии коронавируса будут штрафовать. 8 апреля Законодательное собрание города в первом чтении одобрило губернаторские поправки, вносящие изменения в Кодекс об административных правонарушениях.
В Петербурге утвердили штрафы за нарушение режима самоизоляции
Согласно дополнению КоАП, за неисполнение постановления о временной приостановке проведения мероприятий с очным участием, а также требований, касающихся работы объектов розничной торговли, общественного питания и оказания услуг, в Петербурге вводятся штрафы. Должностным лицам грозит от 30 до 40 тысяч рублей, юридическим — от 200 до 300 тысяч рублей.
Петербуржцев также будут наказывать за нарушение режима самоизоляции — штрафом в размере 4 тысячи рублей. За повторное нарушение физическим лицом — штрафом в размере 5 тысяч рублей, должностным — на сумму от 40 до 50 тысяч, юридическим — от 300 до 500 тысяч. В настоящий момент в Петербурге обязательный режим самоизоляции действует для людей старше 65 лет, тех, кто вернулся из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, а также контактирующих с больными Covid-19. Для всех остальных самоизоляция носит рекомендательный характер.
Полицейские патрулируют скверы и парки в Петербурге, закрытые с 28 марта в целях предотвращения распространения коронавируса. За сутки с 5 по 6 апреля контролировать запрет посещения зеленых пространств вышли около 1300 сотрудников правоохранительных органов. Как напоминают в Смольном, за посещение петербуржцами закрытых парков предусмотрена административная ответственность.
С 28 марта, когда в России начались внеплановые каникулы, в Петербурге запретили работать магазинам, заведениям общественного питания, храмам, а также отменили 120 маршрутов общественного транспорта. С 30 марта в Петербурге ввели режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет. С 1 апреля в городе также ограничена работа метрополитена. 2 апреля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса, в котором продлил нерабочую неделю в стране до 30 апреля.
Власти Москвы распространили режим самоизоляции на всех жителей города. Мишустин рекомендовал распространить режим самоизоляции, введенный для москвичей, на всю Россию.
Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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