Власти Петербурга смогут устанавливать обязательные для горожан правила поведения во время ЧС по коронавирусу

Принятый в первом чтении законопроект был внесен на рассмотрение губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Проект получил поддержку 41 депутата ЗакСа. Он вносит изменения в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

«Вместо того, чтобы помогать, защищать и убеждать — запрещать и карать. Я ждал обещанного пакета об освобождении от арендной платы, о помощи предпринимателям, гражданам.

Вместо этого мы видим абсолютно рамочный закон. Правила поведения — это что? Все что угодно можно записать. Начиная от невозможности без пропуска выйти из подъезда. Мы развязываем руки правительству», — прокомментировал законопроект депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Ранее 38 отелей Петербурга подписались под обращением к правительству России с просьбой поддержать отрасль во время пандемии коронавируса Covid-2019. Из-за вводимых ограничительных мер рынок терпит убытки. Петербургские рестораторы, шеф-повара и представители барной индустрии также подписали петицию, в которой призвали его поддержать городской общепит в период кризиса, связанного с распространением коронавируса. Позже к правительству обратились и кинотеатры — они могут навсегда закрыться, что приведет к увольнению около 5 тысяч человек. Представители книжного бизнеса России также запустили петицию, адресованную Правительству РФ, в которой призвали принять меры. Обратились к Смольному и частные учреждения культуры Петербурга, а также петербургские автодилеры и представители Ассоциации предпринимателей индустрии красоты.

Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.