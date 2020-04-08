10 апреля самолеты «Аэрофлота» отправятся в Петербург и Москву из Таиланда и Ланарки. На этот же день в проект графика включены два рейса «Сибири» из Бангкока в Новосибирск и Иркутск, а также рейс Токио—Владивосток. Как отмечают в Минтрансе, вывоз соотечественников из Бангкока может быть продолжен и 11 апреля — планируется рейс «Аэрофлота» в Москву и Санкт-Петербург.

«Возможен рейс Анталия—Москва. Авиакомпания «Уральские авиалинии» может доставить россиян в Красноярск, Казань и Уфу из Бангкока. Предварительно в план на 12 и 13 апреля включены рейсы «Аэрофлота» из Мадрида, Токио, Подгорицы и Гоа в Москву. График вывозных рейсов окончательно утверждается Оперативным штабом Правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции», — отметили в Минтрансе.

Сегодня в Москву запланированы два рейса авиакомпании «Аэрофлот» — из Нью-Йорка и Мале.

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