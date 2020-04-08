«В 2019 году система велопроката показала низкие результаты работы по сравнению с прошлыми годами. Всего было задействовано 20 велостанций, тогда как в 2018 году было 56 станций, а в 2017 — 96. Этот факт стал одной из причин, по которой сети не выделили субсидий в 2020 году. К сожалению, в этом году велопрокат работать не будет», — объяснили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры. В настоящий момент в Смольном обсуждают вопрос дальнейшего развития городской системы проката велосипедов.

Напомним, в 2017 году «Велогород», петербургская система велопроката, открыла сезон в обновленном формате — тогда чешские велосипеды и станции поменяли на российские, а сами велосипеды стали более удобными и маневренными за счет надувных колес и легкой алюминиевой рамы. В марте 2018 года стало известно, что в Петербурге планируют запустить велопрокат по принципу каршеринга. В 2019 году «Велогород» также планировал увеличить количество велосипедов до 300 — в мае их число достигло только 40.

Летом 2019 года в Московском районе началось строительство новой велосипедной дорожки, общая протяженность которой составит порядка 6 километров. Также Городской центр управления парковками показал новую схему строительства велодорожек в Петербурге до 2021 года. Ранее в Петербурге появился первый велосветофор, регулирующий движение велосипедистов. Для велосипедистов также проложили новую полосу на Большом проспекте Васильевского острова. А еще активисты сообщества «Велосипедизация Петербурга» подготовили подробную инструкцию о том, как очистить велополосы Петербурга от припаркованных автомобилей.