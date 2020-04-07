7 апреля из больницы Святого Георгия в Петербурге сбежал пациент, который является возможным переносчиком новой коронавирусной инфекции. По сообщению пресс-службы комитета по здравоохранению города, им оказался 39-летний мужчина, которого поместили в стационар из-за контакта с заболевшим COVID-19.
Потенциальный переносчик COVID-19 сбежал из больницы в Петербурге
На карантине он оказался 27 марта. Его первый анализ на коронавирус показ отрицательный результат. Как отметили в ведомстве, пациент и ранее пытался покинуть больницу.
Полиция уже обнаружила беглеца у него дома на Индустриальном проспекте. Мужчина добавил, что уже лежал в Боткинской больнице, где также сдавал тесты на COVID-19, и более не мог оставаться дальше среди медиков не мог. Сотрудники органов, впрочем, отправили его не назад в больницу Святого Георгия, а в обсерватор «Заря».
«Материалы по данному факту переданы в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела», — отметили в полицейском управлении. Известно, что он мужчина также контактировал с женой и детьми.
Напомним, в середине марта больницу Святого Георгия на Северном проспекте, 1 перепрофилировали на прием пациентов с внебольничными пневмониями и гриппом. Для пациентов там подготовили 580 коек и 36 реанимационных палат, а также 189 доступных аппаратов искусственной вентиляции легких — к ним подключают больных коронавирусной инфекцией.
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