Потенциальный переносчик COVID-19 сбежал из больницы в Петербурге

На карантине он оказался 27 марта. Его первый анализ на коронавирус показ отрицательный результат. Как отметили в ведомстве, пациент и ранее пытался покинуть больницу.

Полиция уже обнаружила беглеца у него дома на Индустриальном проспекте. Мужчина добавил, что уже лежал в Боткинской больнице, где также сдавал тесты на COVID-19, и более не мог оставаться дальше среди медиков не мог. Сотрудники органов, впрочем, отправили его не назад в больницу Святого Георгия, а в обсерватор «Заря».

«Материалы по данному факту переданы в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела», — отметили в полицейском управлении. Известно, что он мужчина также контактировал с женой и детьми.

Напомним, в середине марта больницу Святого Георгия на Северном проспекте, 1 перепрофилировали на прием пациентов с внебольничными пневмониями и гриппом. Для пациентов там подготовили 580 коек и 36 реанимационных палат, а также 189 доступных аппаратов искусственной вентиляции легких — к ним подключают больных коронавирусной инфекцией.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.