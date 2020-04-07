В Покровской больнице выявили шесть случаев заражения коронавирусом. Ее врачи жаловались на нехватку средств защиты

Сейчас три отделения Покровской больницы наблюдают медики, передвижение пациентов и персонала ограничено. Комитет по здравоохранению Петербурга направит туда около тысячи костюмов биозащиты — именно в них работают врачи с теми больными, у кого уже подтвержден COVID-19 или есть подозрения на него.

Ранее больницу обязали принимать больных с пневмонией, однако в своем обращении врачи также отмечали, что у них нет специального оборудования для подачи кислорода пациентам — он необходим для лечения. Подробную историю с обращением врачей Покровской больницы «Собака.ru» рассказывала здесь.

6 апреля за помощью обратились врачи Александровской больницы в Петербурге. Персонал также просит поделиться с ними средствами защиты — от «особенно ценных» респираторов ffp3 до кремов для рук и антисептиков. 2 апреля стало известно, что во Фрунзенском районе закрыли родильный дом №16. Одна из пациенток, девушка на 28 недели беременности, заразилась коронавирусом. А 1 апреля закрыли Городскую больницу Святого Георгия, Введенскую и Александровскую больницы из-за подтвержденных случаев COVID-19.

Недавно «Собака.ru» рассказывала, как город переживал крупные эпидемии до коронавируса — например, холеру и оспу. А здесь объясняла вместе с врачом, какие санитайзеры бесполезны от Covid-19 и почему мытье рук — золотой стандарт профилактики. Мы также ведем трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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