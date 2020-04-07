Новый музей откроется в здании Двенадцати коллегий, где работал Дмитрий Ивановский. Основу коллекции составят архивные документы, а также инструменты, с помощью которых ученый проводил исследования в конце позапрошлого века. Как отмечают в СПбГУ, университет «с радостью примет потенциальные экспонаты от организаций и граждан» — все желающие принять участие в создании экспозиции могут направить свои предложения по ссылке.

Как считает научный руководитель Клиники высоких медицинских технологий СПбГУ Рауль Гайнетдинов, несмотря на то, что вирусы уже успели стать главной темой 2020 года, мало кому известно, что впервые их существование было открыто в СПбГУ. «Впервые в мире доказательства существования вирусов были представлены замечательным российским ученым Дмитрием Иосифовичем Ивановским. Выпускником нашего университета, работавшим на момент своего открытия ассистентом кафедры, а позже приват-доцентом Петербургского университета», — отметил он.

Дмитрий Ивановский — выдающийся российский физиолог и микробиолог, основоположник вирусологии, выпускник и преподаватель Петербургского университета. Одним из первых научных работ Ивановского стал труд «О двух болезнях табачных растений», в которой были представлены итоги исследований, начатых летом 1887 года в Бессарабии и Крыму на средства Вольного экономического общества. Именно эта публикация считается началом развития вирусологии — исследуя болезнь табака, Ивановский первым в мире открыл существование вирусов.