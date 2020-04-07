Напоминая о штрафе, в Смольном имеют ввиду статью 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности», которая была включена в КоАП 1 апреля 2020 года. Однако, как пишет «Фонтанка», полиция не уполномочена составлять протоколы по данной статье — право на это имеют должностные лица органов управления, сил единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС, а также чиновники. Рассматривать протоколы по данной статье будут мировые судьи.

По словам главы международной практики правозащитной организации «Агора» Кирилла Коротеева, задерживать петербуржцев, гуляющих в закрытых парках, оснований у полицейских также нет — в их компетенцию входит просьба или требование покинуть территорию. В случае неподчинения человека, как правило, задерживают и составляют на него протоколы по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Подобная ситуация произошла в Москве на минувших выходных. Москвич Иисус Воробьев выгуливал собаку на расстоянии более 100 метров от дома, что запрещено указом мэра. К нарушителю была применена статья 19.3 КоАП за неповиновение законному распоряжению, Пресненский суд оштрафовал Воробьева на тысячу рублей.