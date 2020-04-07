Полицейские патрулируют скверы и парки в Петербурге, закрытые с 28 марта в целях предотвращения распространения коронавируса. За сутки с 5 по 6 апреля контролировать запрет посещения зеленых пространств вышли около 1300 сотрудников правоохранительных органов. Как напоминают в Смольном, за посещение петербуржцами закрытых парков предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей.
Полицейские патрулируют парки в Петербурге, закрытые на время «президентских каникул». Нарушителям запрета на посещение грозит штраф
Напоминая о штрафе, в Смольном имеют ввиду статью 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности», которая была включена в КоАП 1 апреля 2020 года. Однако, как пишет «Фонтанка», полиция не уполномочена составлять протоколы по данной статье — право на это имеют должностные лица органов управления, сил единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС, а также чиновники. Рассматривать протоколы по данной статье будут мировые судьи.
По словам главы международной практики правозащитной организации «Агора» Кирилла Коротеева, задерживать петербуржцев, гуляющих в закрытых парках, оснований у полицейских также нет — в их компетенцию входит просьба или требование покинуть территорию. В случае неподчинения человека, как правило, задерживают и составляют на него протоколы по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».
Подобная ситуация произошла в Москве на минувших выходных. Москвич Иисус Воробьев выгуливал собаку на расстоянии более 100 метров от дома, что запрещено указом мэра. К нарушителю была применена статья 19.3 КоАП за неповиновение законному распоряжению, Пресненский суд оштрафовал Воробьева на тысячу рублей.
С 28 марта, когда в России начались внеплановые каникулы, в Петербурге запретили работать магазинам, заведениям общественного питания, храмам, а также отменили 120 маршрутов общественного транспорта. С 30 марта в Петербурге ввели режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет. С 1 апреля в городе также ограничена работа метрополитена. 2 апреля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса, в котором продлил нерабочую неделю в стране до 30 апреля.
Власти Москвы распространили режим самоизоляции на всех жителей города. Мишустин рекомендовал распространить режим самоизоляции, введенный для москвичей, на всю Россию.
Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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