В Ленобласти скончался первый пациент с коронавирусом

У пациента был подтвержден диагност COVID-19, однако причиной смерти стала пневмония. По сообщениям родственников, за границу умерший не выезжал.

По состоянию на 6 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 6 343. За последние сутки заболевание диагностировано у 954 человек в 49 регионах. По данным сайта стопкоронавирус.ру, за все время существования коронавируса в России 406 человек выздоровело, 47 скончались. В Петербурге — подтвержденных случаев 226, выздоровели 34, скончались трое, в Леообласти - 62 заболевших, выздоровело 2, умерших нет.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее отмечал, что ситуация с числом заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Петербурге «отстает на три недели» от Москвы. Недавно «Собака.ru» рассказывала, как город переживал крупные эпидемии до коронавируса — например, холеру и оспу. А здесь объясняла вместе с врачом, какие санитайзеры бесполезны от Covid-19 и почему мытье рук — золотой стандарт профилактики.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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