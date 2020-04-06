Дороги в Петербурге будут обрабатывать дезинфицирующими средствами

Помогать чиновникам будет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», в котором реагент используют для обеззараживания воды. На дезинфекции дорог выделили 16 тонн реагента. Раннее Комитет по благоустройству начал дезинфекцию остановок общественного транспорта, метро и транспортно-пересадочные пункты, которые обслуживают сразу несколько маршрутов или видов общественного транспорта.

Недавно «Собака.ru» рассказывала, как город переживал крупные эпидемии до коронавируса — например, холеру и оспу. А здесь объясняла вместе с врачом, какие санитайзеры бесполезны от Covid-19 и почему мытье рук — золотой стандарт профилактики.

По состоянию на 6 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 6 343. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а Петербург занял первое место в России по числу нарушений режима самоизоляции.

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