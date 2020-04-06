«Петербург отстает от Москвы на три недели» — Александр Беглов о заболевших коронавирусом в Петербурге

В ближайшие 10 дней число свободных больничных коек в городе должно увеличиться до 5 411, а до конца месяца — до 12 тысяч.

Как добавил Беглов, по числу заразившихся коронавирусом «Петербург отстает от Москвы на три недели». Это время нужно направить на подготовку города и заботу о населении, которое находится в группе риска. В частности, на людей, старше 65 лет: «Они могут дать самое большое число заболеваний… могут занять все койки [в больницах], поэтому их надо беречь».

Ранее Смольный обнародовал перечень предприятий и магазинов, которые все-таки продолжат работать в течение «президентских каникул». А Роспотребнадзор объявил, что скоро платный тест на коронавирус можно будет сделать на дому. Первыми услугой смогли воспользоваться жители Москвы и Подмосковья.

По состоянию на 5 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 5389. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а Петербург занял первое место в России по числу нарушений режима самоизоляции.

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