Какие магазины и предприятия будут работать в Петербурге в течение «президентских каникул»? Рассказали в Смольном

2 апреля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса, в котором продлил нерабочую неделю в стране до 30 апреля. На это время в Петербурге приостановлена работа заведений общепита, действует запрет на проведение общественных мероприятий с числом участников более 50 человек. Смольный обнародовал перечень предприятий и магазинов, которые все-таки продолжат работать в течение «президентских каникул». Публикуем полный список.