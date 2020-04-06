2 апреля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса, в котором продлил нерабочую неделю в стране до 30 апреля. На это время в Петербурге приостановлена работа заведений общепита, действует запрет на проведение общественных мероприятий с числом участников более 50 человек. Смольный обнародовал перечень предприятий и магазинов, которые все-таки продолжат работать в течение «президентских каникул». Публикуем полный список.
Какие магазины и предприятия будут работать в Петербурге в течение «президентских каникул»? Рассказали в Смольном
- Жизнеобеспечивающие предприятия, включая медицинские учреждения и аптеки;
- Организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, в том числе их производители;
- Организации, которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости оказывают складские услуги, транспортно-логистические услуги;
- Организации торговли;
- Организации, осуществляющие неотложные работы, в том числе ремонтные и погрузочно-разгрузочные;
- Кредитные организации;
- Непрерывно действующие предприятия, включая организации в сфере энергетики, теплоснабжения, водоочистки и водоотведения, организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, гидротехнические сооружения, строительные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей;
- Промышленные предприятия.
С 28 марта, когда в России начались внеплановые каникулы, в Петербурге запретили работать магазинам, заведениям общественного питания, храмам, а также отменили 120 маршрутов общественного транспорта. С 30 марта в Петербурге ввели режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет. С 1 апреля в городе также ограничена работа метрополитена.
Власти Москвы распространили режим самоизоляции на всех жителей города. Мишустин рекомендовал распространить режим самоизоляции, введенный для москвичей, на всю Россию.
Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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