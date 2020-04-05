Синоптики обещают резкое потепление в Петербурге на следующей неделе. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Синоптики прогнозируют резкое потепление в Петербурге в начале недели
-
Фото: Shuterstock
Уже в понедельник, 6 апреля, в городе температура воздуха составит +7 градусов. Однако днем может пойти небольшой дождь, уточняют синоптики. На следующий день, 7 апреля, в Петербурге ожидается до +15 градусов. В этот день осадков не будет, а атмосферное давление слабо поменяется.
Напомним, в 2020 году март стал самым теплым за всю историю (140 лет!) метеонаблюдений в Петербурге. Средняя температура воздуха в минувшем месяце составила +2,2 градуса. Что касается солнца, в целом за март оно светило 122 часа. В течение февраля в Петербурге солнце светило 37 часов — сравнивая с декабрем 2019 года, это почти в 15 раз дольше.
Ранее синоптики рассказали о погоде на весну и лето-2020 в Петербурге. Зонты не понадобятся: по прогнозам, в городе будет преимущественно жаркая и сухая погода.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.