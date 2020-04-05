Синоптики прогнозируют резкое потепление в Петербурге в начале недели

Напомним, в 2020 году март стал самым теплым за всю историю (140 лет!) метеонаблюдений в Петербурге. Средняя температура воздуха в минувшем месяце составила +2,2 градуса. Что касается солнца, в целом за март оно светило 122 часа. В течение февраля в Петербурге солнце светило 37 часов — сравнивая с декабрем 2019 года, это почти в 15 раз дольше.

Ранее синоптики рассказали о погоде на весну и лето-2020 в Петербурге. Зонты не понадобятся: по прогнозам, в городе будет преимущественно жаркая и сухая погода.