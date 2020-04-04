В Петербурге подтвердилась новая коронавирусная инфекция у 5 сотрудников Александровской больницы и 11 пациентов стационара, сообщает комитет по здравоохранению. Сейчас пациентов перевели в больницу имени Боткина, а медики соблюдают режим самоизоляции.
В Александровской больнице у 5 медиков и 11 пациентов выявили коронавирус
По информации комитета, медперсонал находился дома на изоляции после того, как у одного из пациентов, попавшего в стационар с инфарктом миокарда 23 марта, посмертно был подтвержден коронавирус,
По состоянию на 4 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 4 731. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а Петербург занял первое место в России по числу нарушений режима самоизоляции.
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