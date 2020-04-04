Владимир Путин продлил до 30 апреля нерабочую неделю в России в целях сдержать распространение коронавирусной инфекции. Согласно новой редакции правил для жителей Петербурга (постановление правительства Петербурга № 121 от 13 марта), рассказываем, как будет функционировать город во время режима всеобщей самоизоляции, что будет запрещено и какие штрафы грозят нарушителям.
Режим всеобщей самоизоляции в Петербурге: какие правила будут действовать в городе до 30 апреля
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Что попало под запрет?
Любые массовые мероприятия, а именно спортивные, культурные, зрелищные и публичные, проводиться в этот период не будут. Петербуржцы не смогут посещать музеи, театры, зоопарки, выставочные пространства, кинотеатры, дискотеки, клубы, ночные кабаре, детские игровые комнаты, развлекательные центры, букмекерские конторы, тотализаторы, пункты приема ставок. Кроме того, до 30 апреля аквапарки, плавательные бассейны и фитнес-центры будут закрыты – даже для сборников и профессионалов. Также приостановлена работа ресторанов, баров, кафе, столовых и других предприятий общественного питания, и нельзя курить кальяны и трубки в любых общественных местах. При этом будут действовать работа навынос и доставка заказов на дом, на предприятия и в гостиницы и можно работать столовым на предприятиях.
Петербуржцам также придется воздержаться от посещения храмов и других религиозных учреждений (кроме служителей и персонала), прогулок в парках, садах и скверах, а также детских и спортивных площадках.
Под запретом теперь распространение печатных материалов посредством из рук в руки, однако периодические печатные издания, газеты и журналы, продавать можно.
Что будет работать во время карантина?
Продовольственные магазины и магазины, торгующие исключительно товарами первой необходимости, аптеки, АЗС, станции зарядки электротранспорта, табачные лавки, точки продажи периодической печатной продукции, салоны сотовых операторов, в том числе для продажи мобильных устройств.
В городе также будет работать транспорт, однако с некоторыми исключениями. Гостиницы не закроются, но до 1 июня приостановлено бронирование мест и размещение граждан в домах отдыха, пансионатах, санаториях детских лагерях. Помимо этого, работу продолжат отдельные промышленные предприятия и строительные организации при условии соблюдений ряда ограничений. Список предприятий определит Смольный.
Какие услуги окажут в городе, а какие – нет?
До 30 апреля парикмахерские, бани спа- и массажные салоны не смогут оказывать свои услуги. Экскурсии и групповые занятия проводиться не будут. Запрет не коснулся медицинских и реабилитационных услуг, услуг по уходу за престарелыми и других социальных услуг, ветеринарных услуг, финансовых услуг (в том числе банковские и страховые), жилищно-коммунальных услуг, услуг связи и услуг по погребению и любых услуг дистанционным способом. Автосервисы также продолжат работу.
Как будет проходить учеба?
С понедельника, 6 апреля, в школах, вузах и колледжах вводится дистанционное обучение. Это касается также музыкальных школ и школ искусств. Детсады прекратят работу, за исключением дежурных, куда будут записаны дети работающих родителей.
Ограничения для людей старше 65 лет
Они обязаны соблюдать режим самоизоляции: оставаться дома по месту проживания, либо в жилых и садовых домах. Ограничения не будут действовать для отдельных категорий граждан, работников предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также для работников здравоохранения.
Действие льготных проездных для пенсионеров (60 лет — мужчины, 55 — женщины) будет аннулировано до 30 апреля.
Добавим, что гражданам старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции, положены единовременные выплаты по 2 тысячи рублей.
Рекомендации для граждан
Необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра в общественных местах, за исключением общественного транспорта и такси, а также стараться не выходить из дома. Исключения — обращение за экстренной медицинской помощью, поездки на работу (тем, кому президент разрешил), поход в магазин, вынос мусора, выгул домашних животных.
Что ждет нарушителей?
Нарушителям ограничений грозит привлечение к административной ответственности. Для граждан предусмотрены штрафы до 40 тыс. рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — до 150 тыс. рублей, для юридических лиц — до 500 тыс. рублей.
Административный штраф будет наложен в повышенном размере, если в результате нарушения заразится или умрет другой человек. Для граждан — до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — до 500 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — до 1 млн рублей.
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