Режим всеобщей самоизоляции в Петербурге: какие правила будут действовать в городе до 30 апреля

Что попало под запрет?

Любые массовые мероприятия, а именно спортивные, культурные, зрелищные и публичные, проводиться в этот период не будут. Петербуржцы не смогут посещать музеи, театры, зоопарки, выставочные пространства, кинотеатры, дискотеки, клубы, ночные кабаре, детские игровые комнаты, развлекательные центры, букмекерские конторы, тотализаторы, пункты приема ставок. Кроме того, до 30 апреля аквапарки, плавательные бассейны и фитнес-центры будут закрыты – даже для сборников и профессионалов. Также приостановлена работа ресторанов, баров, кафе, столовых и других предприятий общественного питания, и нельзя курить кальяны и трубки в любых общественных местах. При этом будут действовать работа навынос и доставка заказов на дом, на предприятия и в гостиницы и можно работать столовым на предприятиях.

Петербуржцам также придется воздержаться от посещения храмов и других религиозных учреждений (кроме служителей и персонала), прогулок в парках, садах и скверах, а также детских и спортивных площадках.

Под запретом теперь распространение печатных материалов посредством из рук в руки, однако периодические печатные издания, газеты и журналы, продавать можно.