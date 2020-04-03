Полностью «закрывать» Петербург в период коронавируса не станут

«Никто город закрывать не собирается. Вводятся определенные ограничения, но город продолжает жить. Прежде всего, можно на частном транспорте передвигаться по городу. В работе общественного транспорта введены ограничения. Допустим, станции метро на вход буду закрываться в 22.00, наземный транспорт – в 23.00. Будут закрыты 9 дублирующих станций метро. Пока такие меры. Как дальше будут развиваться события, так и будем действовать», — отметил он.

Сейчас в городе уже введен обязательный режим самоизоляции для жителей, старше 65 лет, и 14-дневный карантин для тех, кто вернулся из-за границы или контактировал с заболевшими коронавирусной инфекцией. Остальным гражданам подобные меры только рекомендованы. Подробнее на все вопросы по коронавирусу «Собака.ru» отвечала здесь.

Вчера с обращением выступил президент России Владимир Путин. Он продлил «нерабочую неделю» до 30 апреля. Во всех регионах уже действует режим повышенной готовности, а сегодня премьер-министр страны Михаил Мишустин утвердил правила правила поведения при введении режима повышенной готовности и ЧС. По состоянию на 3 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 4 149.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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