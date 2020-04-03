«Ночлежка» призывает петербуржцев делиться необходимым с людьми в беде в рамках акции «Ты не один»

Директор московского филиала «Ночлежки»:

Подобные акции проходят сейчас по всему миру. Мы вдохновились опытом Германии и Казахстана и решили призвать всех к помощи бездомным людям. Если в обычное время те, кто оказался на улице, могли попросить еду в кафе и ресторанах, приходили в благотворительные столовые и на раздачу еды и средств гигиены, то сейчас у людей нет такой возможности. Еда необходима любому человеку каждый день. А возможность помыть руки с мылом сейчас важна как никогда.

Поэтому мы надеемся, что люди по всей стране подхватят акцию и помогут тем, кто сейчас остается на улице. Мы просим всех, кто захочет присоединиться, не нарушать карантин специально ради акции, а покупать и оставлять пакеты с помощью бездомным только по пути по неотложным делам.