Благотворительная организация «Ночлежка», которая с 1990 года помогает бездомным людям Петербурга вернуться к обычной жизни, запускает акцию «Ты не один». В рамках инициативы жители Москвы и Петербурга смогут оставить пакеты с самым необходимым на остановках, забора, скамейках неподалеку от своих домов, чтобы их смогли забрать бездомные, нуждающиеся в продуктах и средствах гигиены.
«Ночлежка» призывает петербуржцев делиться необходимым с людьми в беде в рамках акции «Ты не один»
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6 апреля сотрудники «Ночлежки» оставят на улицах Москвы и Петербурга 120 таких пакетов: по 60 в каждом городе. Внутри пакетов бездомный человек найдет чай, небольшую упаковку печенья или конфет, лапшу или пюре быстрого приготовления, рыбные или мясные консервы, влажные антибактериальные салфетки, зубную пасту и щетку, носки, мыло и антисептик. Для желающих поддержать акцию «Ты не один» «Ночлежка» приготовит инструкцию с листовкой — найти ее в скором времени можно будет на сайте организации или в соцсетях.
Дарья Байбакова
Директор московского филиала «Ночлежки»:
Подобные акции проходят сейчас по всему миру. Мы вдохновились опытом Германии и Казахстана и решили призвать всех к помощи бездомным людям. Если в обычное время те, кто оказался на улице, могли попросить еду в кафе и ресторанах, приходили в благотворительные столовые и на раздачу еды и средств гигиены, то сейчас у людей нет такой возможности. Еда необходима любому человеку каждый день. А возможность помыть руки с мылом сейчас важна как никогда.
Поэтому мы надеемся, что люди по всей стране подхватят акцию и помогут тем, кто сейчас остается на улице. Мы просим всех, кто захочет присоединиться, не нарушать карантин специально ради акции, а покупать и оставлять пакеты с помощью бездомным только по пути по неотложным делам.
Напомним, Комитет по социальной политике Петербурга предоставил дополнительную поддержку для бездомных людей на период пандемии. Теперь все люди без определенного места жительства могут круглосуточно находиться в домах ночного пребывания для соблюдения самоизоляции. С просьбой оказать помощь бездомным людям ранее выступили сотрудники «Ночлежки». Они предложили развернуть в Петербурге и Москве дополнительные временные пункты обогрева, в которых бездомные люди могли бы находиться на допустимом друг от друга расстоянии под присмотром врачей.
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