На перроне станции метро «Технологический институт» в Петербурге установили мемориальную доску в память о жертвах теракта 3 апреля 2017 года. В результате взрыва на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» погибли 15 пассажиров и смертник, более 50 человек получили ранения.
На станции «Технологический институт» установили мемориальную доску в память о жертвах теракта 3 апреля
Напомним, 3 апреля 2017 года, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел теракт, жертвами которого стали 15 человек, еще десятки получили ранения. Мы записали воспоминания очевидцев, поговорили с теми, кто помогал пострадавшим и теми, кто потерял близких в этой трагедии. А еще в теории и на практике выяснили, стало ли метро безопаснее.
Прокурор Надежда Тихонова попросила Московский окружной военный суд приговорить четверых обвиняемых по делу о теракте в петербургском метро к пожизненному заключению. Вина всех 11 фигурантов дела доказана путем оценивания доказательств, представленных в ходе судебного следствия. Шести обвиняемым запрошено до 28 лет колонии, Аброра и Акрама Азимовых, а также Мухамадюсупа и Ибрагимжона Эрматовых обвинение просило приговорить к пожизненному заключению. На последнем слове никто из обвиняемых не признал свою причастность к произошедшему. 10 декабря 2019 года приговор по делу о теракте в петербургском метро был объявлен.
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