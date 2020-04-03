На станции «Технологический институт» установили мемориальную доску в память о жертвах теракта 3 апреля

На перроне станции метро «Технологический институт» в Петербурге установили мемориальную доску в память о жертвах теракта 3 апреля 2017 года. В результате взрыва на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» погибли 15 пассажиров и смертник, более 50 человек получили ранения.