Решение не останавливать работу табачных заводов, а также магазинов по реализации табачной и алкогольной продукции, было принято в ходе заседания группы по подготовке комплексных мер для поддержки малого и среднего предпринимательства 2 апреля. Обсуждались уже принятые меры и дальнейшие шаги по поддержке городского бизнеса.

Кроме того, в разговоре с заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о высоком уровне готовности больниц города к приему пациентов с коронавирусной инфекцией. В настоящий момент в Петербурге проводится полый аудит всей специализированной медицинской техники — как в городских, так и федеральных лечебных учреждениях. «Все оборудование будет мобилизовано для спасения жизни и здоровья петербуржцев», — подчеркнул губернатор.

Напомним, ранее табачные заводы под Петербургом временно приостановили работу из-за пандемии и введенных для предотвращения распространения коронавируса «президентских» каникул. Некоторые из компаний уже обратились к губернатору города Александру Беглову с просьбой включить табак в перечень товаров первой необходимости — он был исключен из перечня до 5 апреля соответствующим постановлением правительства.

С 28 марта, когда в России начались внеплановые каникулы, в Петербурге запретили работать магазинам, заведениям общественного питания, храмам, а также отменили 120 маршрутов общественного транспорта. С 30 марта в Петербурге ввели режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет. С 1 апреля в городе также ограничена работа метрополитена.

Власти Москвы распространили режим самоизоляции на всех жителей города. Мишустин рекомендовал распространить режим самоизоляции, введенный для москвичей, на всю Россию.

К вечеру 2 апреля число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.