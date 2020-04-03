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Власти Петербурга сохранят все принятые карантинные меры до конца апреля, чтобы «максимально обезопасить людей»

2 апреля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором продлил нерабочую неделю в стране до 30 апреля — это необходимо в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Как заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, все ранее принятые против коронавируса меры будут сохранены до конца месяца, чтобы «максимально обезопасить людей».

С 28 марта, когда в России начались внеплановые каникулы, в Петербурге запретили работать магазинам, заведениям общественного питания, храмам, а также отменили 120 маршрутов общественного транспорта. С 30 марта в Петербурге ввели режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет. С 1 апреля в городе также ограничена работа метрополитена

Власти Москвы распространили режим самоизоляции на всех жителей города. Мишустин рекомендовал распространить режим самоизоляции, введенный для москвичей, на всю Россию

Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

 

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Дарья Гладких,
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