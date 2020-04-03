2 апреля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором продлил нерабочую неделю в стране до 30 апреля — это необходимо в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Как заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, все ранее принятые против коронавируса меры будут сохранены до конца месяца, чтобы «максимально обезопасить людей».
Власти Петербурга сохранят все принятые карантинные меры до конца апреля, чтобы «максимально обезопасить людей»
С 28 марта, когда в России начались внеплановые каникулы, в Петербурге запретили работать магазинам, заведениям общественного питания, храмам, а также отменили 120 маршрутов общественного транспорта. С 30 марта в Петербурге ввели режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет. С 1 апреля в городе также ограничена работа метрополитена.
Власти Москвы распространили режим самоизоляции на всех жителей города. Мишустин рекомендовал распространить режим самоизоляции, введенный для москвичей, на всю Россию.
Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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