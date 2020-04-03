2 апреля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором продлил нерабочую неделю в стране до 30 апреля — это необходимо в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Как заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, все ранее принятые против коронавируса меры будут сохранены до конца месяца, чтобы «максимально обезопасить людей».