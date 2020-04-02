Россияне уже четыре дня пытаются улететь из Нью-Йорка. Их рейс отменили без предупреждения

«В конце марта отменили все рейсы из разных уголков США, поэтому все мы купили билеты из Нью-Йорка на так называемые спецрейсы по двойной стоимости. С 30 марта никто на этих рейсах не улетел. Часть людей уже сидит в аэропорту Нью-Йорка, часть каждый день дозванивается по горячим линиям в Посольство и «Аэрофлот». Первые посылают к авиакомпании, они же — обратно в посольство. Об отменах рейсов тоже не говорят, поэтому уже много людей скопилось в аэропорту. На горячей линии предоставляют разную информацию. Говорят что рейс на 4 апреля, который мне удалось забронировать после всего, что случилось, не отменен, а потом говорят, что отменен. Появился какой-то рейс на 3 апреля, которого раньше вообще не было, но на него билетов нет. Многие остались без жилья, средств, а доллар тем временем под 80 рублей», — рассказывает «Собаке.ru» петербурженка Анна Москаль, которая также покупала билеты на рейс SU-0103.

Тем временем среди россиян, которые застряли аэропорту, есть несовершеннолетние дети и пенсионеры, а Нью-Йорк на сегодняшний день — один из очагов заражеия COVID-19: «Мы подвергаемся смертельной опасности без дополнительных средств защиты. Обращаемся к вам с просьбой в кратчайшие часы решить эту проблему и дать возможность всем гражданам вернуться на территорию Российской Федерации», — говорится в тексте их письма.

Сейчас действуют ограничения по количеству прилетающих в Россию, поэтому местные авиакомпании отменяют рейсы из-за рубежа. Росавиация разрешает региональным аэропортам принимать не более 200 человек в сутке, а Москве – не более 500. Как отмечают в Минтранспорта — это делается для защиты граждан, чтобы каждому прилетевшему пассажиру получилось уделить больше внимания.

По состоянию на 2 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 3 548. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а Петербург занял первое место в России по числу нарушений режима самоизоляции.

Источник фото: vk.com

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