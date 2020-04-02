Стало известно, какие учреждения культуры пострадали из-за коронавируса больше других

«Потери серьезные. Больше всех страдают те учреждения культуры, которые работали на самоокупаемости. Исаакиевский собор, очень много денег теряет «Манеж», который вышел на высокую посещаемость и очень приличные доходы именно от продажи билетов. Сложная ситуация в БКЗ «Октябрьский», потому что он тоже не получал практически бюджетных дотаций и зарабатывал от продажи билетов на рынке. Эти предприятия страдают больше всего, а, к сожалению, в бюджете для их поддержки средства не закладывались. Сложная ситуация и у тех, кто продает сегодня билеты. В том числе у нашей Дирекции театрально-зрелищных касс», — рассказал он.

Напомним, что постановление Смольного, согласно которому городские театры, музеи, выставочные и концертные пространства должны быть закрыты для публики, было опубликовано 18 марта. Подобные меры, но уже касаемо федеральных площадок, приняло и Министерство культуры. Как отметил в своем обращении Президент РФ Владимир Путин в стране продлится «нерабочий» режим до конца месяца.

По состоянию на 2 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 3 548. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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