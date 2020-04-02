СМИ: В Петербурге не станут использовать QR-коды для выхода из дома при самоизоляции

Смольный планирует отслеживать передвижение горожан при помощи системы видеонаблюдения, а также данных мобильных операторов и информации об электронных платежах. Ситуацию с пандемией в Петербурге отслеживает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, который открыли 21 марта. За его работу отвечает, прежде всего, комитет по информатизации и связи, а также на его площадке ежедневно находятся представители других комитетов.

В рамках работы центра были уже установлены видеокамеры в шести магазинах торговых сетей «Пятерочка», «Лента», «Ашан», а всего в городском пространстве действуют порядка 43 тысяч камер. Была организована передача информации по основным сферам деятельности — здравоохранения, транспорта, образования, СМИ и других.

Напомним, что в городе пока еще не введен режим обязательной самоизоляции — он касается только лиц, старше 65 лет. Однако власти Москвы уже распространили режим самоизоляции на всех жителей города. Их примеру премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал последовать и другим городам. «Собака.ru» ведет прямую трансляцию — какие регионы страны вводят карантинные меры.

По состоянию на 2 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 3 548. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. А Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля.