Первая декада марта-2020 в Петербурге выдалась наиболее теплой — средняя температура составила 2,8 градуса со знаком «плюс». Теплее был только 2014 год — тогда среднее значение было зафиксировано на отметке в +2,9 градуса. Несмотря на аномальное тепло, март также стал одним из самых дождливых — за весь месяц выпало 59,6 миллиметров осадков, что составило 170% от нормы.

«В течение месяца перекрыли два экстремума: 9 марта максимальная температура была 8,8 градуса и 25 марта — 12,5 градуса. 30-31 марта отклонение от нормы было отрицательным и составило минус 1 градус и минус 1,4. До этого с ноября месяца в Петербурге постоянно наблюдалась положительная аномалия температуры воздуха, последняя отрицательная аномалия была в двадцатых числах в ноябре», — рассказал ТАСС главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Что касается солнца, в целом за март оно светило 122 часа. В течение февраля в Петербурге солнце светило 37 часов — сравнивая с декабрем 2019 года, это почти в 15 раз дольше.

Январь 2020 года в Петербурге стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В городе среднемесячная температура января впервые стала плюсовой – +1,5 градуса, что на +9,4 градуса выше нормы. Февраль также успел поставить рекорд, только начавшись — 2 февраля стал теплее, чем тот же день в 1993 году, утро 17 февраля стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений, 18 февраля на термометрах зафиксировали рекордное значение уже в 07:00, а ночь на 19 февраля стала самой теплой за последние 17 лет. А еще посмотрите, как в начале февраля на Неве прошел ледоход.