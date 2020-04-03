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Фоторепортаж: Как выглядят опустевшие мегаполисы мира в период карантина?

Количество человек, у которых диагностирован коронавирус, превысило 1 млн по всему миру. По данным Университета Джонса Хопкинса на 08:30 3 апреля заболевание подтверждено у 1 016 128 человек в 181 стране. Наибольшее число зарегистрированных заболеваний в США — 245 540, на втором месте Италия — 115 242. В большинстве стран правительства объявили карантин разной степени жесткости, люди не выходят из своих домой без веской причины, города опустели — подробнее об этом ежедневно пишем в нашей трансляции. Мы собрали фотогалерею: пустынные Нью-Йорк, Лондон, Париж и другие мегаполисы мира.

Москва

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Венеция

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Милан

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Нью-Йорк

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Париж

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Берлин

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Лондон

Лима Липа,
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